武吉巴督一幼儿园出现肺结核病例 部分学生员工已做检查

（早报讯）武吉巴督一家Sparkletots幼儿园一人日前被诊断染上肺结核，该幼儿园一些学生和员工已被安排做肺结核检查。

卫生部发言人答复《海峡时报》时说，该名染病者在确诊及接受治疗后，已立刻拿病假。

卫生部指出，幼儿园学生和员工的肺结核化验结果尚未出炉。卫生部已确认与病患有过近距离接触者。

卫生部和肺结核控制部门（Tuberculosis Control Unit，TBCU）是在11月26日，得知武吉巴督第293座Sparkletots幼儿园出现肺结核病例。

卫生部说，接触结核病患者碰触的物件是不会被传染的。只有近距离和长时间跟活跃型患者接触的人，才有可能染病。

此外，由于病人会拿病假和接受治疗，也就不存在把结核病传播到学校的风险。

结核病分为活跃型和潜伏型（latent tuberculosis），相较于活跃型结核病，潜伏型结核病不会传染，不过肺结核控制部门仍会继续与他们联系。

据《海峡时报》报道，一名家长是在上周四（12日）收到该幼儿园来信，才得知幼儿园出现了肺结核病例。他因此质问，为何家长是在有关当局得知病情两周后，才被告知。

对此，经营Sparkletots幼儿园的行动党社区基金会（PCF）受询时回复，他们是在上周二（10日）被告知幼儿园有人染上肺结核。

行动党社区基金会以病人隐私为由，并未透露染病者是幼儿园学生或是员工，但强调由于肺结核在幼儿园没有进一步扩散的风险，肺结核控制部门已指示他们无须关闭幼儿园。

幼儿培育署则表示，肺结核控制部门已确认一些须接受检查的幼儿园员工。