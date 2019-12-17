Home-Fix四天清仓促销 前职员和学生义务帮忙

（早报讯）上周关闭最后两个门市店的本地五金店Home-Fix，今天起在大成道总部举行四天的清仓大减价，多名前职员和学生义务帮忙，给寒风不断的冷天带来一丝暖意。

前雇员陈映君（71岁）为Home-Fix服务约13年，2014年离开。

她说，Home-Fix创办人兼董事经理和妻子都是好老板，“听到实体店已全部关闭的消息时，也感到难过，今天特地来支持和协助他们。”

多年来，Home-Fix让北烁学校（NorthLight School）的学生到实体店吸取零售服务的经验。日前，该校老师呼吁学生义务协助货仓大减价的活动，获得不错反应，今天就有七名学生到场协助。

北烁学校录取小六会考不及格的学生。念中三的李欣令（15岁）说，她曾在Home-Fix的勿洛店名参与培训几次，知道业主经营困难，所以决定给予他一些帮忙，“我今天也可以学习如何服务顾客。”

英国籍的设计顾问查尔斯亚伦（57岁）是Home-Fix的前会员，在本地居住了19年。

他以前每周一次都到Home-Fix的诺维娜店面买东西，如今为Home-Fix只保留网络生意，关闭所有实体店感到惋惜。

“在店里买东西，你至少摸得到，也可以征求店员的意见，这是网络订购平台无法提供的。”

在五六年前的全盛时期拥有26个店面的本地五金店Home-Fix，因拖欠近1000万元的债务而面对临时司法管理。

虽然没了实体店，公众还是可继续上该公司网站网购货品和用品维修和租用服务等。