屡打995、999恶搞前亲家 “复仇”妇监12周

（早报讯）为了报复亲家多年来“亏待”弟弟和母亲，妇女屡次乱打995和999热线恶搞前亲家，今早被判坐牢12周后，不满刑罚提出上诉。

被告朱心怡（42岁，行政人员）面对共16项触犯电信法令的控状。控方以其中三项罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。

她是在2015年4月至2017年10月间犯案，滥用995和999紧急热线多达16次。

庭上揭露，被告的弟弟与妻子莎朗已经离婚，由于双方有过多次争执，被告认为莎朗和她的父母亏待了弟弟和母亲好几年，因而出此下策要给他们添麻烦。

同时，她母亲于2015年去世之前，曾向一名保险经纪购买保险，但被告认为这名保险经纪在为患病母亲处理索赔事宜时不老实，导致她须偿还大笔医药费。

被告认为母亲的保险经纪不老实，因此拨打热线提供虚假信息时，利用保险经纪的名字掩饰身份。

案情显示，她拨电热线时编造了各种谎言，例如称前弟媳父母的家中有老人晕倒，以及假意举报弟媳和父母的住家有人卖淫和赌博。

法官今早下判时指出，被告浪费许多公共资源，必须入狱付出代价，阻吓其他的人犯罪。

但是，他认为控方所要求的刑罚太高，因为警方在一两次的恶作剧后就会察觉事有蹊跷，不可能再浪费太多资源，到后来甚至没有派遣任何人。

法官最终判被告12周。她不满刑罚提出上诉，目前以1万元保释在外。