假好心称送回家竟带到两酒店 大叔拐醉女判监八个月

（早报讯）陌生大叔声称“好心”送烂醉年轻女郎回家，把她扶上德士后尝试带到两间不同的酒店。大叔日前掳拐罪成，今天被判坐牢八个月。

《联合晚报》日前报道，52岁的被告桑苏除了面对一项掳拐罪名外，还面对另外两项非礼罪名，指他在2016年5月15日凌晨1时18分左右，掳拐一名23岁女子，逼她上了一辆德士，并且在途中以及在东部一带的组屋下车后非礼她。

庭上日前揭露，他在途中曾经尝试将女子带到两间不同的酒店，但女子每次见到自己没到家就被要求下车，就会大喊大叫，被告最终把她送回家。

他对这三项罪名都不认罪，法官在上个月29日裁定他两项非礼罪名不成立，但判他掳拐罪成。

控辩双方今早（12月18日）回到国家法院，针对被告掳拐罪名的刑罚做出陈词。

主控官指出，被告前科累累，从1980年开始就进出监狱无数次，虽然没有掳拐的前科，但是他曾犯下不少和暴力有关的罪行，不能当做初犯者对待。

主控官说，被告虽然没有对女子造成肢体上的伤害，但是她事后心灵严重受创，至今仍有阴影，请求法官判他坐牢八个月。

代表律师求情时表示，被告的罪行其实并没有那么严重，女子最终安全回家，控方并没有证明他有不轨的意图，与其他的掳拐罪犯大为不同。

律师认为，被告不应该被判这么重的刑罚，恳请法官判他坐牢少过八个月。

法官下判时表示，认为控方所要求的刑罚合理，因此判他坐牢八个月。