10只蝎子藏纸巾盒 大叔图通关被罚款

（早报讯）将10只蝎子藏纸巾盒企图通关，大叔被控走私野生动物，在庭上声称养蝎子是他的“嗜好”，法官判他罚款2800元，下判时说：“你该换个比较无害的嗜好。”

被告杨明兴（64岁）被控10项触犯野生动物和飞禽法令的罪名，指他通过兀兰关卡，走私10只活的亚洲雨林蝎（Asian Forest Scorpion）。控方以其中四项罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨天（18日）认罪后，被判罚款2800元。

案情显示，被告今年3月26日下午12时左右，在马国新山一家水族馆购买10只亚洲雨林蝎后，将他们藏在空的纸巾盒内，然后乘坐另一名男子的车子返新。

他将纸巾盒放在车子里的仪表板上，但并没告诉司机里面装了什么。抵达我国关卡，男子将车子开进绿色通道。当移民与关卡局人员做例行检查，被告并没告知蝎子的事情。

移民与关卡局人员发现纸巾盒里的活蝎子，立刻将两人逮捕，并通知国家公园局接手调查。

调查官检查蝎子时，发现10只蝎子都奄奄一息，有些蝎子的脚及尾巴几乎快要脱落。

代表国家公园局的主控官指出，亚洲雨林蝎平均可达10至12公分的长度，并且是有毒动物。虽然毒素不会致命，但是若遭戳伤，可造成数小时的麻痛。

法官下判前问被告，他为什么要走私蝎子，是为了变卖还是另有原因。

被告回答说：“这只是我的嗜好。”

法官接着说：“那你该找个比较无害的嗜好。有很多其他动物，带进我国不会触法。”