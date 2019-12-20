平安夜部分地铁巴士服务延长

（早报讯）平安夜当晚，东北地铁线及滨海市区线将延迟收车，部分巴士服务的运营时间也将调整。

新捷运今天（12月20日）上午发文告说，本月24日晚，东北地铁线及滨海市区线收车时间将推迟约75分钟。

东北地铁线开往榜鹅方向的末班车将于25日凌晨1时18分驶离港湾站；开往港湾方向的末班车则将于25日凌晨零时47分驶离榜鹅站。

滨海市区线开往博览方向的末班车将于25日凌晨零时50分驶离武吉班让站；开往博览方向的末班车则将于25日凌晨零时44分驶离武吉班让站。

盛港、榜鹅轻轨系统在圣诞节前夜将运营至东北地铁线末班车抵达相应的地铁站后。

此外，60A、63M、181、222、225G、228、229、232、238、240、241、243G、261、269、291、292、293、315、325、410W、804及812号巴士也将在相应的巴士转换站延迟收车。

鉴于24日中央商业区的办公室将关闭，当天傍晚10e、14e、30e、74e、89e、128、151e、174e、196e、513、650、654、655以及850E号巴士将不从中央商业区发车。当天中午12时51分至下午2时，这些巴士服务将从中央商业区提供返程服务，当天早上的发车时间不变。