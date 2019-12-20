贴残疾标签停普通车位 残障男子被骂

（早报讯）62岁男子因车祸拄拐杖，申请了残疾停车标签，却因停在一般的停车位，被人留字条辱骂，引起网民热议。

这名男子杰瑞于星期二（17日）傍晚放工返家时，将轿车停在后港52街第699D座组屋的多层停车场，岂料隔天早上发现有人留下一张纸条在挡风镜上。

多层停车场设有残障停车位，为残障者提供便利。（潘丰源摄）

该字条上质问他，为何车上贴着残障人士的标签，却不将轿车停在残障人士车位，反而与其他驾驶人士抢夺普通车位。纸条下方还质问男子“你是生理残障，不是弱智对吗？”

根据STOMP网站报道，杰瑞在2014年遭遇车祸，此后一直都需要拄拐杖，并申请到残障人士的标签。他被告知说，若情况许可，就应停在普通车位。

杰瑞透露，他向来都将轿车停在残障人士的车位，只是因当天看到有多余的普通车位，才将停在该处，好将残障停车位留给其他使用轮椅等更有需要的人士。这也是他五年来首次遭遇这类事故。

他说，他并不会对该字条的内容感到难过或生气，但却很遗憾，认为留下该字条者十分无知，不知道有些司机会在情况允许下，将残疾车位留给其他人。

“我确实是有残障人士的标签，但不代表我就必须经常停在残障人士车位，这没什么好大惊小怪的。”

该事件引发网友热议，其中一名叫“Ang”的网友就指出，“残障”可分成不同的程度及类别，而“残障车位”也只是为有需要的人提供多一种选择。

另一位网友“MArie”也赞扬杰瑞的善举，认为他为更多有需要的人提供便利。