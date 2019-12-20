送餐业者将陆续停用电板车送餐

（早报讯）送餐业者将在最迟本月底或下个月1日起，完全停止让旗下所有仍在使用电动踏板车的送餐员继续送餐。

Deliveroo发言人今早（12月20日）答复《联合晚报》询问时透露，公司会从明年1月1日起，停止发订单给使用电板车的送餐员。

换言之，下月1日起，任何还未改用送餐器材或向当局申请折旧换新计划的送餐员，不能继续为Deliveroo工作，直到他们确认会改用脚踏车或电动脚踏车。

Foodpanda发言人也证实，公司已开始停止使用电板车送餐，并会在电板车禁用人行道的罚款下月生效前，完全不接受送餐员使用电板车。

Foodpanda已通过电邮、送餐员网站、实体店和社交媒体Telegram等多个平台，与所有使用电板车的送餐员沟通及提供最新消息。送餐员也能向其他骑士或车队经理寻求协助。

政府11月5日起禁止电板车在人行道上使用，用户只允许在脚踏车道和公园连道上骑行。

陆路交通管理局提供两个月的宽限期，在本月31日之前只向在人行道违例骑行的用户发出警告。但从明年1月1日起，违例者可被罚款最高2000元或坐牢三个月，或两者兼施。

考虑到电板车人行道禁令将影响送餐员生计，政府早前宣布与三大送餐业者携手提供总值700万元的津贴，助送餐员把电板车折旧换新，改用其他代步工具如脚踏车、电动脚踏车或助行车。津贴计划将实行到本月31日。

全岛使用电板车的送餐员估计共约7000人，占送餐人员约30％。截至本月16日，陆交局已接获三大送餐业者旗下送餐员超过3000份电板车折旧换新津贴申请，其中2800份已获批准。