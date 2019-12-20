关卡指挥交通 穿荧光衣辅警被撞

（早报讯）辅警在兀兰关卡指挥交通，岂料一名汽车司机竟视若无睹，将对方撞倒，因鲁莽致伤被捕。

这起事件于上月28日晚上8时许发生在兀兰关卡。

根据网上流传的视频，案发当晚，关卡出现了车龙，一辆黑色的多用途车（MPV）正横跨两条车道，停在一个分岔路口，相信是准备切换车道到右边。

当时，一名身穿荧光绿色背心的辅警，手持着荧光棒，在多用途车的左前方挥棒示意，指挥交通。

令人惊讶的是，一辆黑色车子的车主，似乎视若无睹，加速前行时，把辅警也撞倒在地。辅警被撞后失去平衡，仍用手上的荧光棒敲打车身，希望可以警惕司机，唯司机没有停车，继续前行。

警方受询时证实，警方于上个月28日晚上8时11分接获通报，一名辅警在兀兰关卡被一辆汽车撞倒。

24岁的男辅警在清醒的状况下被送往邱德拔医院，52岁的男司机则因为鲁莽导致他人受伤被捕。警方目前正在调查此案。

视频在网上被广传并引起热议，不少留言网民对司机的行径表示惊讶。一名姓张的女网民说：“辅警挥动荧光棒，司机怎么可能看不见呢。撞倒一个人后还丝毫没有反应，让人难以置信。”不过，也有人提出，辅警当时所站的位置或是司机的“盲点”。另有更多网民留言，对于辅警的伤势表示关心。