两陆路关卡今起至元旦车流量料猛增

（早报讯）年底佳节将至，兀兰关卡及大士关卡的车流量预料将猛增，本周末交通相信最繁忙，所需通关时间也会大幅增加。

移民与关卡局今天（12月20日）提醒，来往新马两国的旅客应意料到自本周五至1月1日期间，上述两个关卡的出入境交通量将猛增，本周末（21、22日）相信是交通最繁忙的周末之一。

该局建议旅客在必要时调整旅行计划。

旅客也应确保自己在出入境时的护照有效期至少还有六个月，以免造成不必要的延误并对他人造成不便。

移民局也强调，旅客不应携带爆竹、口香糖等违禁品入境新加坡。在携带鸡蛋、肉制品及盆栽植物等可征税或受管制物品入境时，应在移民局进行检查前申报。

该局鼓励外籍旅客在入境前14天以内，通过移民局网站或手机应用上的“SG Arrival Card”电子服务，提交入境卡。

驾车人士则应遵守交通秩序、不要随意转换车道，并配合关卡工作人员以策安全。欲了解最新交通情报，驾车人士可上陆交局One Motoring网站，或查看高速公路监察与提示系统（Expressway Monitoring Advisory System）。移民局也会在面簿更新关卡交通情况。

公众也可拨打交通情报热线6863-0117，或收听新加坡电台，或上One Motoring或MyTransport.SG网站了解更多交通资讯。