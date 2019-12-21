明年7月起 代理被禁网上公开女佣敏感资料照片

从明年7月起，女佣代理不可在公司网站和社交媒体等公开平台刊载外籍女佣的照片和身高体重等个人敏感资料，以保护她们的隐私。

违反这项新条例的女佣代理面对罚款最高5000元，或坐牢最长六个月或两者兼施。

本地女佣代理是在本月11日接获人力部的通知。人力部答复《联合晚报》询问时说，该局先前已多次提醒业者，避免采用不当的营销手法介绍女佣。“尽管如此，人力部仍不时在业内观察到这类做法，因此决定推出新的网络广告条例。”

根据修改后的雇佣代理执照条例，女佣代理只能公开女佣的姓名、国籍和语言能力等基本资料。这意味着女佣的照片、身高、体重等敏感资料，都被禁止刊于广告上，以更好地保护女佣的隐私。

女佣代理若聘用第三方负责广告事宜，也得确保对方遵从新条例。新条例将从2020年7月1日起生效。

准雇主将不受新条例的影响。他们在考虑聘用女佣前，仍可向有关女佣代理索取女佣的完整个人资料。有关条例建议女佣代理在准雇主提出要求时，给予他们权限登入公司网站或相关网络平台查询。

去年，本地爆出有职业介绍所把女佣当商品，在网购平台上“销售”女佣，引发争议。涉案公司的执照后来被撤销，也被法庭罚款7万8000元，负责为该公司引进外籍女佣的中介则被罚款2万元。