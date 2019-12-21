怒见两人共骑电单车 前警员攻击未婚妻前任

见未婚妻与前男友共骑电单车，前警员怒火攻心“突袭”，推前男友下车殴打，事后逃离现场。

这起伤人事件发生于2017年11月28日，地点在受害人伊扎住家底层。被告哈菲兹（32岁）目睹伊扎和未婚妻莎琪琳共骑一辆电单车，上前将伊扎从电单车推下，随之动手殴打他的颈部和背部。

被告不承认蓄意伤人及鲁莽行为伤人的罪状，案件经5天审讯，他被判罪名成立。

据控方的结案陈词，莎琪琳因无家可归，暂住在前男友伊扎的家中。案发当日两人下楼，戴上头盔骑电单车离开。就在这时，被告忽现身，一把将伊扎从电单车推下，莎琪琳也往后跌。

正当伊扎回过神来想起身时，从后头袭击，拳打伊扎的颈项和背部，握着他的手脚，将他压制在地，威胁要折断他的脚。

莎琪琳上前制止时，伊扎趁机反扑，将他反压在地上。住在8楼的一名目击证人黄先生供称，看见伊扎与被告扭打成一团，莎琪琳劝架不果，之后听见伊扎大喊：“救命”，并报警处理。

控方指出被告得知惊动警方，逃之夭夭，他事后虽辩解称担心伊扎捏造事实，但控方指若真是如此，他应该留下来解释。

另外，被告坦言删除与莎琪琳的简讯，这些简讯原可被当做他们相约见面的证据，令控方认为事有蹊跷。被告也承认与莎琪琳讨论供证内容的细节，控方指出两人无非想统一供词，而上述种种行为皆显示被告做贼心虚。

控方指莎琪琳的供词不可靠，在庭上供证的内容与警方口供前后不符。法官判被告入狱8周，需支付伊扎120元的赔偿金。据了解，被告在2017年被革职。

被告曾多次滥用内政部系统查女友案底，被判入狱一个月又八周。媒体曾报道，被告在2009年加入警队，在任职警曹期间滥用工作系统搜索私人资料。

在2015年8月至10月间，被告与一名女郎迈祖拉交往，便数十次使用内政部的两个系统，搜查女友是否有案底或报案记录。被告在2016年12月20日被停职。