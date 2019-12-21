2400名国防部及武装部队人员资料可能泄露

（早报讯）为国防部提供服务的两家公司电脑系统发现恶意软件，约2400名国防部及武装部队人员的个人资料有可能已经泄露。

国防部周六（21日）发文告指出，发现恶意软件的是提供心肺复苏及自动体外除颤器培训服务的新康国际卫生科学院（HMI Institute of Health Sciences），以及经营新加坡武装部队军用品零售处（eMart）的新科物流（ST Logistics）。

新科物流受影响电脑系统中的2400名国防部及武装部队人员姓名、身份证号码、电话号码、电邮地址或住家地址可能已经泄露。新康的电脑系统中则储藏超过12万笔个人数据，其中包括9万8000名国防部或武装部队人员的姓名与身份证号码。初步调查结果显示，这些数据泄露的可能性很低。

受影响的国防部或武装部队人员将从今天起接到通知，新康也正通过电邮、书信以及当面说明的方式，通知在学院接受培训的其他学员。

新科物流在声明中说，公司雇员最近收到一系列“钓鱼”（phishing）电邮，其中包含恶意软件。内部网络安全小组在外聘网安专家的支援下进行调查后发现上述资料有可能已被盗出。新科物流已经在16日通报有关当局。

新康则在12月4日发现一个主要用来备份数据的伺服器被勒索病毒加密，外聘的网安公司发现受影响的数据没有被复制或者盗出的痕迹，因此数据泄露的可能性很低。

新科物流以及新康已向个人资料保护委员会（PDPC）和新加坡网络安全局的电脑紧急反应组（SingCERT）通报此事。

PDPC发言人向《联合早报》证实已经接到通知，目前正对此事进行调查。