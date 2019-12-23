涉收贿21万元助争取合约 前IT经理被控

（早报讯）一名前IT经理涉嫌98次收取贿赂，并多次伪造报价单，协助一家科技公司争取生意，结果与行贿的科技公司董事双双被控上法庭，涉案贿金超过21万元。

贪污调查局今天（12月23日）发文告说，曾经在鼎亚资本（新加坡）公司（Dymon Asia Capital）担任IT经理和在樟宜机场管理投资公司（Changi Airports International Pte Ltd，简称CAI）担任副总监的新加坡籍男子林隆仪（45岁），共面对98项受贿控状。

他被指收取了来自First Tel Tech公司（简称FTT）新加坡籍董事伍顺荣（45岁）的贿赂，为后者的生意“开后门”，受贿金额总计21万5237元。

林隆仪也被指与伍顺荣及另一人共谋伪造五张报价单欺骗CAI，使FTT获得工程合约，因此面对五项共谋伪造文件欺骗的控状。为了让FTT中标，林隆仪本人也伪造了11张报价单欺骗CAI，面对11项控状。

伍顺荣则面对98项向林隆仪行贿的控状，以及五项与林隆仪及另一人共谋伪造报价单的控状。

两人均为新加坡籍，今天被控上法庭。案展1月20日过堂。

贪污调查局强调，对于贪污及其他犯罪活动，新加坡持零容忍态度，任何人一旦贪污罪名成立，可被判罚款10万元，或最长五年监禁，或两者兼施。任何人一旦为了欺骗而伪造文件罪名成立，可被判最长十年监禁以及罚款。