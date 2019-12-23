帮女友讨债锁门逼现身 男子监六周

（早报讯）销售员跟女性友人借钱后欠债一年不还，私召车司机为帮女友出头，学阿窿跑腿到欠债人住家用锁链将其大门反锁逼对方现身，结果害销售员父亲和女佣遭反锁屋内近七小时。

私召车司机黄世豪（39岁）过后最终遭到逮捕，今早（23日）他承认一项非法禁锢他人的罪名后，被判坐牢六周。

庭上揭露，被告声称他的女友借了30岁的周姓男销售员钱后，销售员就一直闹失联，不肯出现还钱。

女友后来找被告诉苦，被告说他一时气愤，决定替女友讨回公道，买了锁链并于去年10月22日凌晨2时左右，到销售员位于大巴窑的住家。

当时，前来应门的女佣告知被告称销售员不在家，女佣尝试打了几通电话给销售员也没人接听，被告因此拿出锁链将大门锁上，把女佣和销售员的父亲反锁在屋内。

他离开之前对女佣说，若想要解锁，就叫销售员打电话给他。

主控官说，女佣吓得不知所措，只好一直打电话给销售员求助，但却始终联络不上。

销售员的70岁父亲行动不便平日都是以轮椅代步，事发时他身体不好需要睡觉，因此在被告离开后他便回房睡觉，留下害怕的女佣烦恼被人上锁的事。

销售员到了早上7时半左右终于接听女佣的电话后，立刻拨电报警。当警方到场将两人救出，当时他们已经被禁锢约七小时。