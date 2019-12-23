曾参加《新加坡偶像》 女歌手逝世

（早报讯）昨（22日）在面簿上留下百字遗言，曾参加《新加坡偶像》的27岁美女歌手李卿瑄香消玉殒。

亲友昨晚9时许左右在她的面簿写道，邀请大家在今天出席她的“最后一场演出”。其中一名好友留言说，已向她的弟弟证实她的死讯。

李卿瑄在2009年参加第三届《新加坡偶像》，进入24强，之后担任驻唱歌手。李卿瑄昨天傍晚6时正在面簿上传一段视频，视频中的她涂了口红化好妆，没有说话，只是附上了百字遗言，这么写道：“我知道你们都很关心我。谢谢那些帮过我的你们，我已经坚持到现在了。”

她也在贴文中透露自己患有忧郁症。“除非你亲身经历过，否则你是无法真正理解的，但我并不希望任何人也有相同经历。我不会因此责怪你，但如果你让我的‘解脱’影响你的快乐，我就真的会责怪你。”

她最后留下一句：“我们都尽力了，但我还是不属于这个世界，也知道我永远不会适应，所以这是我的告别。”

她的骨灰将如她所愿，撒入大海，像美人鱼般在海中遨游。

需要聆听对象，可拨打求助热线：

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全国家庭服务中心1800-222-0000

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