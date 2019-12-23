企发局吁停用17款Elmark吊扇

（早报讯）我国市面上17种型号的Elmark牌吊扇（ceiling fan）可能存在触电、坠落、划伤以及火灾等安全隐患，企发局呼吁消费者立即停止使用这些产品。

新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）今天（12月23日）发文告说，虽然该局目前尚未接到有人因这些产品而受伤的报告，但它们并不符合我国的产品安全要求，因此消费者应格外留意。

Elmark已立即开始召回这些产品。受影响的型号有：AC 4054、E502 Aeratron、EC 888、EC 999、ED 866、EL03 Cane、EL03 Leaf、ELS 52 HHA、EL 3888 Elegant、ES 380S、ES 803、ES 803 Mini、Fanaway、Fantasy UFO 38、V6 Mini、V8 Jazz以及VIP 99。

消费者可上网www.elmark.com.sg、拨电6741 0729，或发电邮至recall@elmark.com.sg了解更多关于此次召回行动的资讯，以及如何辨别吊扇型号。受影响的消费者若需要进一步的协助，也可拨电6100 0315或上网www.case.org.sg联系消费者协会（CASE）。

企发局指出，吊扇属于管制货物，必须经过型式试验（type-test）、被认证为符合安全标准、向企发局注册并贴上安全标志后，才可供应、展示或在新加坡销售。该局严厉看待不遵守相关规定的供应商，一旦供应未注册的管制货物罪名成立，可被判罚款最多一万元，或最长两年监禁，或两者兼施。