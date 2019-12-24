新加坡海峡航道 四天五艘船遇海盗

（早报讯）趁着午夜月黑风高，在新加坡海峡潜伏的海盗昨天伺机而动，两小时内前后伏击一艘货船和一艘油槽船，登船将船员捆绑起来，企图将船上值钱的财物洗劫一空，幸好及时被发现，入侵者都逃走。

根据亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织（ReCAAP）信息共享中心的通报，新加坡海峡东向航道在过去四天里，有五艘船只被海盗袭击，其中三艘船在12月20日被袭，而上述两起袭击事件发生在昨日（23日）午夜时分。

ReCAAP信息共享中心指出，今年截至昨天，新加坡海峡已经发生29起海上抢劫事故，是四年来的新高。其中15起发生在西向航道，14起属于东向航道。

根据23日的事故通报，当日零时12分，一艘从印度尼西亚尼帕锚地（Nipa anchorage）前往中国青岛的油槽船上的轮机长和执勤管轮看见三名歹徒出现在机房内，其中一人还持有刀具。船员马上启动警报系统，入侵者因此立即逃走。船上两名机工手后来被发现遭到捆绑，但船上并没有丢失任何东西。

报告也说，同日凌晨1时54分，一艘在新加坡海峡航行的散货船船员发现六名入侵者登船，警报响起后，六人立即逃走。事后调查发现，两名船员在机房被歹徒捆绑，但他们后来自行松绑。由于不能确认船上是否还有入侵者，货船因此偏离原本航线，在新加坡海军及海岸卫队（PCG）的护送下前往我国码头。

海岸卫队上船检查后确认已无入侵者，船上无人受伤也没有财物遗失。