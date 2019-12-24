宝马失控冲路堤 撞倒10树车侧翻

（早报讯）西海岸快速公路惊险车祸，宝马轿车不知何故失控冲上中央分路堤，猛烈的冲势撞倒了分路堤的10棵树后，整辆车子侧翻，才被挡住冲势停了下来，21岁年轻男司机首当其冲，受伤入院。

这起意外发生在前天（22日）清晨5时45分左右，地点是往岌巴路（Keppel Road）的西海岸高速公路（West Coast Highway），靠近巴西班让果菜批发中心的路段。

署名“Don”的网民告诉网络媒体Stomp，他当天早上7时20分经过上述三条车道的路段时，发现一辆警车停在最右边车道。

当他驾车经过时，发现中央分路堤的几棵大树被连根拔起，一辆深色的汽车向左侧翻。

据Don提供的行车记录器视频画面，肇事轿车当时相信在行驶时，不知何故失控冲上路中央分界提之后，撞倒分界提围栏和约10棵树，最后侧翻停下。

车祸现场一片狼藉，被撞到的树倒在两边的车道，可见撞击力之猛烈。

视频中也可见，警方关闭两个方向的最右车道，以让当局进行清理工作。

Don表示，当时没有看到伤者或任何人在路旁，因此相信可能已经被送往医院。

据《联合晚报》了解，涉案是一辆宝马X6轿车，司机是一名华族青年，车上当时只有他一人。

警方受询时表示，当局在前天清晨5时45分接到上述车祸的通报。21岁的男司机在清醒的状态下，被送入国大医院救治。调查仍在进行中。