阔别21年 周四何处可见日环食？

（早报讯）阔别21年，来临周四我国将再现日环食罕见奇景，全岛至少7处举办“赏日”活动，若错过就要再等44年。

《新明日报》之前报道，新加坡将在本月26日迎来罕见日环食，最佳观赏时间于当天下午1时22分至24分，若错过了就要等到2063年才可再见。新加坡天文学会副会长洪本生就表示，那时94%的太阳都会被月亮遮住，只留下边缘的“火圈”。

因地理位置不同，所看到的日食景象也会有不同。洪本生说，本地最佳的观测地点位于南部，北部兀兰等地区只能欣赏到日偏食。

本地全岛多处也分别举办观赏日环食的活动，就包括宏茂桥、滨海湾、裕廊等等都能让公众参与。像宏茂桥3道第134座露天剧场，当天将为居民提供数量有限用来观赏日环食的眼镜。

新加坡科学馆则将在日环食当天，于Ecogarden提供相关的眼镜、望远镜，以便大家更加清晰地观看奇景。现场还会进行相应的科学知识讲解。入场费介于4元至12元。

洪本生提醒，切勿肉眼或望远镜直接观测日食，可能对眼睛造成伤害，甚至致盲。他建议使用特制的日食观测胶片或眼镜，有需要可到新加坡科学馆（Singapore Science Centre）购买，也欢迎公众参与学会组织的观测活动。

观测日环食活动地点

●芳林公园

●宏茂桥3道第134座露天剧场

●碧山—宏茂桥公园（麦当劳外）

●滨海堤坝草坪B

●裕廊湖花园百盛亲水天地

●新加坡国立大学足球场

●新加坡科学馆