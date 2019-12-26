两男起口角 友人劝架挨揍

（早报讯）芽笼咖啡店深夜闹剧，一众友人泡夜店后相约吃宵夜，岂料当中两男发生口角，其中一友人上前劝架，竟被拳击倒地。

这起事件周一（23日）凌晨3时许发生在芽笼37巷的一家咖啡店外。

根据《新明日报》掌握的一段视频，一名身穿黑色上衣的男子和另一个金发男叫嚣指骂，双方频频爆粗，几乎就要开打，现场至少有10人围观。

期间，一名头戴鸭舌帽的男子，相信是黑衣男的朋友，一直挡在跟前，不断劝说黑衣男，希望平息风波。岂料，黑衣男不买账，频频推开友人，最后还挥拳狂揍对方。

挨拳友人不甘示弱，同样挥拳暴打黑衣男，但最后再吃了几记重拳倒地。

记者走访咖啡店，一名不具名的店员受访时表示，当晚惊动了许多警员到场。

另一名受访食客江先生（30岁，操作员）则说，事发时听见一群人大声争吵。“这一带白天相对平静，但晚上有不少人在附近的夜店喝酒，偶尔会发生吵闹事件。”

记者联系上咖啡店老板沈先生，他透露说，当晚有8辆警车到场。

“这批食客从附近夜店来吃宵夜，应该互相认识。他们先是一男一女争吵，之后演变成两男骂战，另一男也加入动手。”

警方受询时表示，23日凌晨3时42分接获求助通报，警员到场后，向在场人士建议可采取的后续法律行动。