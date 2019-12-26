五好友夜派圣诞礼物给20露宿街头者送暖

（早报讯）圣诞献温情！五名好友深夜给20名露宿街头的流浪人士派送睡袋、雨衣、干粮和生活用品，希望他们在佳节期间感受到爱与温暖。

义工吴家和（58岁，职业顾问）与另外四名好友上周六（12月21日）晚上11时走访劳明达一带，给20名流浪人士派送圣诞礼物。

吴家和受访时说，他和好友过去三年在圣诞前夕，会准备一些礼物给流浪人士，今年他们自掏腰包200多元购买物品。

“他们无依无靠，没有家，没有爱，我们希望在佳节期间给他们关怀，让他们感受到爱。”

他说，当天大伙儿提着礼物趴趴走，到劳明达、惹兰勿刹和武吉士一带的小贩中心、街边和组屋区底层等角落送暖。

吴家和告诉记者，由于今年12月一直下雨，所以这次特地准备雨衣给流浪人士。

“除了雨衣，我们也准备了睡袋、饼干、牙刷、牙膏、纸巾等生活用品给他们，希望他们在较冷的天气能暖和一点。”

吴家和及好友长期帮助这些流浪人士，每几个月会购买日常用品给他们，这些流浪汉有的是被家人抛弃，有的没有家人而露宿街头。

“每每到了佳节期间，大家都忙着与家人朋友庆祝，我也希望把佳节的喜悦带给流浪人士，这个活动会继续办下去。”

五名义工共花了两个小时，一直到凌晨1时才将礼物派完。