元旦前夕 地铁和部分巴士营运时间延长或更改

（早报讯）元旦前夕，新捷运地铁与部分巴士服务时间将延长和更改。

新捷运今早（12月26日）发文告说，地铁东北线和滨海市区线的服务时间将延长2小时15分钟。

东北线开往榜鹅站的末班列车将在凌晨2时16分离开港湾站，反方向的列车则将于凌晨1时45分离开榜鹅站。盛港与榜鹅的轻轨列车也会因此延长运营时间，待最后一趟东北线地铁抵达终点站后才停止运行。

滨海市区线开往博览站的末班列车则在凌晨1时48分离开武吉班让站，反方向的列车将在1时49分离开博览站。

为配合地铁服务时间的延长，25条巴士路线的服务时间也将调整。受影响的路线包括：33、60A、63M、133、181、222、225G、228、229、232、238、240、241、243G、261、269、291、292、293、315、325、400、410W、804和812号。

六条“夜猫巴士”（Nite Owl）路线也将延长服务时间至1月1日凌晨4时。

此外，31日傍晚10e、14e、30e、74e、89e、128、151e、174e、196e、513、650、654、655以及850E号巴士将不从中央商业区发车。当天中午12时51分至下午2时，这些巴士服务将从中央商业区提供返程服务，当天早上的发车时间不变。