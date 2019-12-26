配合跨年倒数活动 部分巴士服务将改道

（早报讯）配合跨年倒数活动，部分新捷运巴士将在跨年夜因道路关闭而暂时改道。

滨海湾和文礼下周二（12月31日）将举行大型庆祝会迎接2020年，途经这两区路段的巴士服务将因道路关闭而改道。

新捷运今早发文告说，10、56、57、70/70M、100、107、111、130、131、133、162/162M、195、196、400以及502号将受影响。从下午4时至营运时间结束时，上述巴士服务不会停靠湾景道（Bayfront Avenue）、哥烈码头（Collyer Quay）、康乐通道（Connaught Drive）、海滨公园通道（Esplanade Drive）、浮尔顿路（Fullerton Road）、滨海林荫道（Marina Boulevard）、国会坊（Parliament Place）、莱佛士道（Raffles Avenue）以及淡马锡道（Temasek Avneue）的巴士站。

新捷运的六个“夜猫巴士”（Nite Owl）服务将延长服务时间至1月1日凌晨4时，而且不会在莱佛士大道的三个车站停靠。

另外，巴士服务99，240以及246号也将从傍晚6时起至凌晨1时，绕过文礼通道、文礼坊以及企业路行驶。

文礼倒数活动封路，则将影响3条巴士路线。

12月31日傍晚6时至1月1日凌晨1时，99、240/240M及246号巴士路线不会停靠文礼通道（Boon Lay Drive）、文礼坊（Boon Lay Place）以及企业路（Corporation Road）的巴士站。