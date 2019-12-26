蟑螂苍蝇随处可见 本地一中央厨房判罚6000元

（早报讯）厨房内到处是蟑螂，地砖有裂缝，切菜间还伴随苍蝇和蚂蚁。一中央厨房因保养不善以及未能保持环境清洁，被判罚款六千元。

这间名为Obayed Holdings Pte Ltd的熟食制造中央厨房位于海军部街（Admiralty Street）8A号4-11。新加坡食品局在今年9月5日和11月15日对厨房进行例行检查时，发现不少疏漏，其中包括，厨房内蟑螂随处可见；煮食间地砖存在裂缝以及保养不善，导致切菜间有苍蝇和蚂蚁出没。这家厨房之后被法庭判处罚款6000元。

食品局发文告表示，食品安全人人有责，食品可能在处理过程中的任何环节受到污染。食品局也会继续保持警惕，确保监管措施到位并对违反规定的业者处以适当惩罚。

食品局提醒所有餐饮供应商，处理食物的场所必须确保清洁卫生，员工也须接受正规的食品安全管理培训。

食品局强调，当局会针对违反食品卫生与安全条例的餐饮供应商采取执法行动，触犯者将面对不超过5000元的罚款。如情况没有改善，当局还可处以不超过每天100元的追加罚款。

食品局也吁请公众避免光顾卫生条件恶劣的餐饮业者，并通过食品局网站提供反馈，或拨电6805 2871向食品局举报，以便当局跟进调查。