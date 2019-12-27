【总统新年献词】民粹势力图趁虚而入 国人应促进社会凝聚力

（早报讯）社会凝聚力如果不以可持续的方式悉心培养，会变得脆弱，因而国人不应将新加坡现有的社会凝聚力视为理所当然。

哈莉玛总统今早透过上传到面簿的视频发表新年献词，祝所有国人在新的一年里平安富足。她指出，新加坡虽然是个年轻的国家，但取得巨大的经济和社会进步，惠及国人，而在全球多个地方的宗教和种族间紧张局势加剧，新加坡各社群仍能和睦共处，这些成就都值得新加坡人引以为傲。

人们强调各自身份主张之际，政治上的民粹主义势力也利用这些不同分歧试图挑起矛盾。哈莉玛总统说，国人不能将社会凝聚力视为理所当然。她也感谢各社群和宗教领袖为促进社会和睦付出不间断的努力。

哈莉玛总统回顾我国过去一年的建树时指出，2019年是忙碌、活动繁多的一年，除了纪念新加坡开埠200周年，总统府也庆祝建成150周年。

经济方面，全球经济仍充斥不确定因素。哈莉玛总统过去一年与许多工运代表和员工会面，了解他们对工作和生计的不安情绪。

“要创造好的工作，我们就必须不断发展经济，我们的企业也得创新，打入新市场，员工也必须提升技能，迎向新科技。”

追求经济发展的同时，也不忘打造具关爱心、重视每一份子的社会。关注志愿福利事业的哈莉玛总统向多个与总统府携手，通过社区关怀计划为有需要人士提供援助的志愿者和社会服务机构致谢。