本地各中学学生背景过去15年更多元化

（早报讯）本地各所中学的生源背景过去15年来更加多元化；其中，直通车学校并非如一般人认为是“封闭圈子”。

2004年直通车计划启动时，达到每100名新生源自超过20所小学指标的直通车学校，比率是43%。10年后，达到这个指标的比率增至76%；今年17所录取中一生的直通车学校，达到此指标的比率，达到88%。

至于非直通车中学，15年前，只有13%的学校达到每100名新生来自超过20所小学的指标。五年前，到达此指标比率达46%，而到了今年，这个比率提升至51%。

教育部长王乙康今天在校长委任仪式上致辞时，谈及学府是我国促进社会不同群体联系与交流的其中一项重要平台时，透露上述数据。

王乙康说，多年来，教育部透过多项措施促进各校学生背景的多元性。衡量一所学校的学生人口是否多元化，其中一项指标是学生的来源。

教育部使用的指标是，中学每录取的100名中一生，来源小学应该有20所或更多。

王乙康说，当初，他自己也曾认为，直通车学校的学生背景不会比非直通车学校来得更多元。“我们对直通学校的印象向来是如此，也就是它们更具有排斥性（exclusive），缺乏多元性。但事实正好是相反的。”

王乙康强调，教育部会继续促进各校生源的多元化，随着分流制度将会由全面科目编班计划取代，这对加强不同背景学生之间的交流将带来更深远的影响。