手术病患明年起可通过终身健保索更高赔偿

（早报讯）从明年1月1日起，到医院动手术的病患将能在终身健保计划下获得更高的赔偿，手术索偿顶限类别也从七个细分成21个，以加强终身健保的索偿覆盖范围。这将减少病人所须支付的医药费，预计每年约9万人可获益。

上述调整由终身健保（MediShield Life）理事会提议，卫生部今天（12月27日）发文告指出，现阶段不会调整保费，政府2015年11月推出该计划时已承诺会维持保费五年。

这是政府自2015年推出终身健保后首次调整索偿顶限。病人所进行的手术若列在外科手术列表（Table of Surgical Procedures,简称TOSP），就能从终身健保索偿，再动用保健储蓄支付剩余医药费。

目前，外科手术列表的2000多种手术根据复杂性分成七个级别（即1至7），每个级别都有索偿顶限，最简单的手术顶限为200元，最复杂的为2000元。

明年起，每个索偿级别将进一步细分成A、B、C多三个级别，以制定更精细和适当的索偿顶限。每个级别的索偿顶限也增加，最高的为2600元。其中，5C级手术的顶限从原本的1400元增加超过一半至2180元。

根据卫生部官网的外科手术列表，同一种手术若性质稍微不同就可被归类成不同级别，例如从眼球取出异物都为3级手术，但是从眼球前房或后房取出，就会再细分成3A和3B。目前这两个手术的索偿顶限为900元，调整后的顶限就分别为1060元和1160元。