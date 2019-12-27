关税局起获近7400条漏税烟 三男子落网

（早报讯）新加坡关税局逮捕三名涉嫌参与漏税烟走私活动的男子，并起获7392条香烟，漏税金额高达67万7810元。

关税局今天（12月27日）发文告表示，关税局人员上周六（21日）在裕廊日景路（Sunview Road）的一个工业大厦进行视察行动时，发现有人从一辆马来西亚注册卡车，将一箱一箱的货物搬到停放在该卡车旁的一辆新加坡注册卡车。

关税局人员怀疑箱子内装有漏税烟，随即展开检查，并在场起获及充公7392条香烟。同时，他们逮捕了年龄介于35岁至39岁的两名马来西亚籍男子和一名新加坡籍男子。

关税局之后到大士卡尔路（Gul Road）的一个工业单位跟进调查时，发现了14个空心的混凝土块。调查显示，从两辆卡车起获的漏税香烟，都是从这些混凝土块取出的。

调查显示，从两辆卡车起获的漏税香烟，都是从这些放置在卡尔路一工业单位的空心混凝土块取出的。（新加坡关税局提供）

关税局指出，漏报的关税及消费税金额，分别为63万1270元及4万6540元。该局已对三名涉案男子展开司法程序。

关税局提醒，所有买卖、持有、运输、储藏逃税品的行为，都是触犯关税法令和消费税法令的严重罪行。犯者可被罚款高达逃税数额的40倍，或监禁长达六年，或两者兼施。

公众可拨打关税局热线1800-2330000、电邮，或使用Customs@SG手机应用，举报任何走私或逃税行为。