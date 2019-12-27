政府：为澄清《网络公民》报道 公开单亲妈妈身份是必要的

（早报讯）政府单位在澄清网络文章中具误导性的内容时，因公开病患个人信息遭到质疑。智慧国及数码政府署对此回应，公共部门必须捍卫公众的信任，法律也允许政府为维护公共利益，在必要时公开一些个人信息。

智慧国及数码政府署星期五（12月27日）在回应媒体询问时说：“政府这类合法及必要的信息公开行为，不应与公民资料未经授权遭盗取的案例混为一谈。”

本月17日，政论网站“网络公民”在一篇报道中指出，一名45岁单亲妈妈患上红斑狼疮，担心无法维持生活而要求提早提取公积金被拒。中央公积金局过后澄清说，申请者的医药费全由保健基金（MediFund）承担，并指文章省略了有关数个政府机构其实已在积极帮助这名女士的信息。

公积金局在澄清报道时，也公开了当事人蔡莉莉（译音）的姓名，以及她求医的详情等。

智慧国及数码政府署在文告中说，相关单位当时发布澄清，是为了让公众更全面地了解案例详情，而在过程中若要传达一些已核查过的事实，允许任何人在必要时反驳政府的论述，就必须公开一些特定的个人信息。

智慧国及数码政府署补充说，法律是允许政府为维护公共利益这么做的，包括公开报道中单亲妈妈的身份。“公共单位有责任捍卫公众赋予它们的信任，并确保公民不被假信息误导。”