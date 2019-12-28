地铁巴士车资今天开始上调 受访低收入工友：开支增加

（早报讯）今天地铁和巴士车资上调第一天，受访低收入工友表示开销再次增加，省钱越来越难。

以车资卡付费的成人车资今天起每趟上调9分，不过超过半数国人的车资涨幅则是4分，这包括已享有优惠车资的年长者、低薪员工和残障者等。

与此同时，政府也为公共交通基金注入约600万元，并提供45万张交通辅助券，每张的价值也从之前的30元提高到50元。

57岁的曾姓清洁工受访时感叹，涨价就是变相降低了收入，随着吃喝购物都越来越贵，想要有点储蓄，就变得越来越难。

他每天都需要外出工作，一月收入约1300元。他早前买了一辆二手脚踏车，平时不工作时，都尽量骑车出行，原本一个月车资约花费70元，预计今后每月将在交通方面多花至少2元。

他透露，自己已申请了交通辅助券，也了解辅助券金额提升，但他认为，一次性的辅助对于每年的交通开销来说，是杯水车薪。

“像我们这种要去太远的地方做工的，真的感觉不够用。只能等到60岁，车资才会便宜点。”

无法享有任何优惠的上班族陈梦苏（53岁，文员）则认为，车资涨幅是在合理的范围。她每天上班都需搭乘地铁和巴士，一趟车费原本1.29元，涨价后，预计每天要花费近3元。

“平时短途出行能不搭车我们都尽量走路，当成是运动，所以也不会因车资上涨而特意多走路，改变出行方式。”

黄女士（76岁，退休）今早虽外出购物，却完全不记得车资开始起价。每周只外出三至四次的她说：“我的年长者优惠车资已经够便宜，上涨几分钱根本看不出。”