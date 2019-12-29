台湾宁夏夜市来新摆摊20天

历来最多摊出国、摆摊也最久！台湾人气最红火的宁夏夜市，1月16日到2月9日“搬”来圣淘沙西乐索海滩过年，30摊人气美食包括获米其林必比登推介的圆环边蚵仔煎、拿过牛肉面冠军的正立牛肉面，以及古早味豆花、黑糖手作珍珠鲜奶等。

今年4月的两个周末（共四天），台湾士林夜市在新加坡赛马场摆摊，吸引50万人次到场，引起一阵轰动。

如今，即将在圣淘沙西乐索海滩上演的宁夏夜市，将从1月16日到2月9日（农历大年十四），扣除1月20日到22日休息，总共摆摊20天，包括除夕初一也不打烊，是台湾夜市来新摆摊最久的一次。

宁夏夜市观光协会理事长林定国（55岁）接受本报微信长途电访时说，宁夏夜市从去年10月首度受邀到中国各城市摆摊，几乎每个月出国一次，目前20摊还在成都新光天地商场从圣诞节到1月初“跨年”摆摊，第一天就吸引16万人次。“我们准备带30摊美食和10摊伴手礼来新加坡，也是目前最大规模的一次。”

他笑说：“这是宁夏夜市第一次来东南亚，我们希望以台湾美食交朋友，用台湾最软的实力，来征服海外朋友的胃。”

主办方负责人马振菊（阿波罗娱乐媒体执行董事，58岁）说，这次最大挑战之一是在过年期间找到食材供应商，要提早订货。“所以食材成本相对台湾会比较贵，最后食物的定价还没敲定，但我们希望价格大众化，是公众负担得了的，希望控制在每份5元到8元之间。”

宁夏夜市是台湾10大夜市之一，被誉为台北最好逛、最美味、最环保、最有魅力和最友善的五最夜市，最近获得大众点评网票选全台10大观光景点冠军，主办方也将引进一些游戏摊位，并呈现一些娱乐节目，到场艺人包括本地的王伟良、台湾著名主持人黄西田和黄露瑶父女。