不满食阁管理层扣走维修费 摊主为抽油烟机怒报警

为了抽油烟机修理费闹纠纷！开档九年的板面摊主声称，他因为不愿支付抽油烟机的修理费，被Kopitiam集团要求提早解约，却在取回账户余款时被扣除逾1600元（包括维修抽油烟机的人工费），摊主不服，愤而报警。

陈邦强（42岁）在武吉班让翠绿岗购物中心（Greenrid ge Shopping Centre）的Kopitiam食阁租摊卖板面已有九年，他于本月1日突然提早解约，关档不卖了，让老顾客们感到十分意外。

陈邦强受访时说：“今年7月时我摊位厨房的抽油烟开始有问题，一启动就发出‘轰轰’巨响，管理层派人检查后发现抽油烟机少了两颗螺丝，是当初安装时疏失造成的，Kopitiam要我承担2808元的维修费，我拒绝他们的要求，结果引发纠纷。”

他进一步解释，食阁管理层8月底修好抽油烟机后，直接从他的账户里扣除2808元的维修费。他和管理层理论后，双方在11月12日签署提早解约协议，协议内容写明陈邦强11月底把摊位归还，Kopitiam则退还2808元的更换抽风马达费用。

陈邦强说：“Kopitiam在我交还摊位后，于24日给我的最后一张支票，他们把2808元退还，但又另外扣除1640元的费用，我当天就去报警处理。”

他说，管理层的收据清单写明所扣除的1640元中，1112元是重新维修摊位的九项费用总和，另外528元则是之前更换抽风马达时的人工和工具费。陈邦强认为这些费用不合理，目前仍在和Kopitiam据理力争。