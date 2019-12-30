【幸运商业中心恐怖车祸】两女佣已出院

（早报讯）在昨天（12月29日）幸运商业中心公寓外恐怖车祸中受伤的其中两名女佣已出院。

教育部兼人力部高级政务次长刘燕玲今晚在面簿贴文，透露上述消息。

刘燕玲与外交部长维文医生于今天下午到医院慰问在事故中受伤的女佣，并感谢她们对新加坡的贡献及辛勤劳动。

她透露，四名伤者中，Laila F Laudencia早前已出院，而Demet L Limbauan在接受一段时间的治疗后，也于今天傍晚出院。另两人Arceli P Nucos及Egnal L Limbauan则仍在留医，她祝愿伤者早日康复，并对因车祸逝世的Abigail D Leste及Arlyn P Nucos表示哀悼。

刘燕玲说，知道许多国人都很关心车祸受害者的情况，职总家庭佣工中心（Centre for Domestic Employees，简称CDE）已经为受影响人士及其家庭发起网上筹款活动。此外，人力部也与职总家庭佣工中心紧密合作，协助所有受害者们的家庭，并提供全力协助，确保幸存者们能得到最好的照料、顺利地康复。

刘燕玲感谢昨天勇敢地向受害者伸出援手的人们，以及尽全力救治的医疗团队。

她也说：“许多女佣已经像是我们的家人。让我们借此机会向照顾我们的家人的女佣们表示感谢。”