企图自杀和蓄意伤害警察 34岁女子被捕

（早报讯）34岁女子因企图自杀和蓄意伤害警察，被警方逮捕。

公民记者网站Stomp报道，这起事件发生在上星期天下午（12月29日），地点在马林台（Marine Terrace）第15座组屋。

网民Yan Long把在现场拍摄的照片和视频提供给Stomp。视频显示，民防部队人员在组屋楼下铺设气垫。

警方在回复Stomp的询问时说，警方当天下午2时37分接获一起企图自杀事件的报案。

警方发言人说，一名34岁女子因涉及上述事件，以及蓄意伤害并妨碍公务员执勤，被警方逮捕。该女子过后在清醒的状态下，被送往樟宜综合医院。

调查还在进行中。

★若有自杀念头，请拨打新加坡援人协会24小时热线：1800-221-4444；如果感觉自己当下有致命风险，请拨打995，或前往最邻近医院的急诊部。

★需要聆听对象，可拨打以下求助热线：

心理卫生学院：6389-2222

关怀800辅导热线：1800-353-5800

银丝带（Silver Ribbon）：63861928

新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

圆缘助线（华语）：67410078

Tinkle Friend儿童（7至12岁）热线：1800－274－4788