搭地铁起色心 日籍教师偷拍女搭客裙底

（早报讯）日本籍教师搭乘地铁时，拍摄女搭客裙底风光，被发现后逃之夭夭，最终落网时还被搜出拥有30个色情片。

被告是33岁的山本宗平（Yamamoto Sohei），他面对侮辱女性尊严与抵触影片法令两项控状，案发时是教育中心的教师，目前已不在教育学院教书。受害人是一名25岁的女郎。

案情显示，今年6月29日早上约9时30分，受害人在东北线的文庆地铁站上车前往索美塞地铁站。15分钟后，受害人感觉左小腿被轻触，她往下看，发现有台手机放在公事包上，摄影镜头正好对着她裙底下。受害人抬头看见被告提着公事包，被告也看见受害人看着他。

被告在多美歌地铁站下车，受害人追着他，要求检查他的手机。被告不肯，拔腿就跑，受害人尝试追着他但仍无法追上。她只看见被告往南北线方向逃走，于是通知地铁站站长报警。

调查显示，被告在波东巴西搭乘地铁时，受害人已在车上。被告之后注意到受害人，色心顿起，决定拍摄他的裙底风光。被告慢慢靠近受害人偷拍她。警方过后确认被告身份并逮捕他。被告虽承认偷拍，但已删除该裙底风光的视频。

警方也在被告的膝上电脑发现30个色情片，内容包括手淫与性交。被告昨午认罪，但通过律师求情说已写信向受害人道歉，也在信中承诺不会再犯，显示他的悔意。最后，法官判被告入狱24天，罚款1万5000元。