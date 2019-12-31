照顾患病老伴反被儿指施暴 父子对簿公堂

（早报讯）结婚50年的老伴患上阿尔茨海默症，老翁悉心照顾却换来儿子指责他在家中施暴，向法庭申请把父亲逐出家门。老翁感慨人到晚年得浪费时间与儿子对簿公堂，自己只想陪伴患病妻子度过余生。

这对闹上法庭的父子分别是81岁和45岁，相互针对彼此向家事法院申请个人保护令与家庭驱逐令（Domestic Exclusion Order）。法官审理后，只批准父亲的申请。儿子不服裁决，已提出上诉。

根据判词，老夫妇目前与女佣住在一个组屋单位，两个儿子住在别处，自小与父亲关系不好。申请庭令的是小儿子。他称遭受父亲的言语与肢体虐待，父亲也对母亲动粗，父亲不应获准接近家人和参与家事。

父亲则驳斥，他非常爱妻子，反而是儿子没有好好对待双亲。他承认有时候在照顾患病妻子时，确实言语过重，但那是因为他不了解阿尔茨海默症（Alzheimer’s Disease），而非出于恶意。

例如，妻子会不听劝，坚持要吃一些过期食物，父亲情急之下抢过食物，并且很凶地责骂妻子，但他解释这么做是为妻子好。被传召出庭供证的女佣也认为，男雇主很疼爱妻子，他可能是因为在照顾妻子时感到懊恼与无助，才会失控发脾气。

父亲感慨，他接下来只想陪着老伴度过余生，也为自己万一先逝世而做好让妻子入住疗养院的安排；如今却得浪费时间与儿子对簿公堂。

法官审理后认为，没有证据说明父亲对妻子施暴，但根据之前发生过的一些争执，父亲反而有可能遭受儿子暴力对待的风险。为此，法官批准父亲针对儿子所申请的个人保护令，庭令有效期为一年，法官希望这一家人在这期间寻求援助，化解分歧。