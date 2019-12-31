马国男运私烟 躲截查险撞警

（早报讯）载一趟漏税烟日赚200令吉（65新元），40岁马国男子受雇于私烟集团，驾着汽车从樟宜机场物流区，企图把一批漏税烟载送出来，不料在离开时被辅警截查，他竟猛踩油门开车逃逸，差点撞上辅警。

马来西亚籍被告陈顺兴（译音）面对三项控状，包括鲁莽行事和持有漏税香烟的控状。控方以其中两项提控，另一项则交给法官下判时一并考虑。他认罪后，昨天被判坐牢14周。

这起事件发生在11月28日晚上11时，地点在樟宜机场物流区（ALPS）的移民与关卡局的关卡。

根据案情，被告当时驾着一辆马国注册的汽车，试图要离开物流区时，被策安保安机构（Certis CISCO）的辅警拦截，要求停车受检。

其中一名辅警要求被告打开后车厢，接着发现一条香烟，里面包含200支漏税香烟，辅警于是指示被告将车停在前方车道，以进行深入检查。

另一名辅警接着指引被告停在确切位置，然而被告却朝辅警开过去，辅警以手势示意阻止他驱车离开，并命令他马上停车，结果被告置之不理，加大油门开车，幸辅警及时跳开才躲过一劫，而被告则逃之夭夭。

调查显示，被告早前认识一名马国男子，对方让他当跑腿，将漏税香烟运进新加坡，如此一来每天可获得200令吉（65新元）酬劳。

马国男子给被告一辆轿车，他负责将漏税香烟载入新加坡后，需到卓源路（Toh Guan Road）一带将香烟交给一个不知名的男子，接着通过微信联系马国男子，再按指示将香烟送到本地多个地方进行交易。

控方指，被告运输漏税香烟，还鲁莽行事朝辅警开车，行为极其危险，因而恳请法官严惩。

被告则求情指他已后悔不已，承诺不会再犯。