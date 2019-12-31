李总理新年献词：民生课题之外 政府也须培养我国社会的精神特质

（早报讯）政府不仅要处理好民生课题，长远而言，更须培养我国社会的精神特质，坚持建设公平公正的社会，扶持最需要帮助的群体，以便团结国人，逆流而上。

李显龙总理今天发表新年献词，回顾了多项惠民政策，但强调国人不能把目光局限在国内，应保持开放，与世界接轨。

新加坡今年纪念开埠200周年，李总理此次也选择在福康宁中心的开埠200年展录制新年献词。他说：“重述这段历史不仅加深了我们对过去的集体认识，还拉近了我们彼此之间的距离，也让我们对共同未来更具信心。”

更重要的是，纪念活动让国人得以从历史长河的角度，审视全球与本地局势。李总理追溯，过去200年，我国经历了暴乱、战争、经济萧条和金融危机等起起伏伏。

“如今，世界前景再次充满不确定性。美国和中国之间发生了摩擦，两国近日签署的贸易协议虽然稍微缓解了紧张局势，但无法解决根本分歧。”

尽管李总理未在新年献词中提及经济增长数字，但他坦言，全球经济放缓已影响新加坡，我国经济虽未陷入衰退，但增长步伐却没有希望中强劲。

政府因此将在明年2月的政府财政预算案中，为企业和工友提供更多支持、帮助国人应付生活费以及加强社会安全网。 但在民生课题之外，李总理认为，政府长远而言，更须培养我国社会的精神特质。“我们的目标是在这个岛国建立公平公正的社会，让国人都能享受到经济繁荣的果实，让人性光辉得以绽放，让每名国人有机会提升自己，追逐梦想。”

要做到这点，政府将扶持最需要帮助的群体，不让任何人因无法克服人生波折而被抛在后头。

（档案照片）

李总理新年献词全文

亲爱的同胞，大家好！2019年是我国开埠200周年。这一年来，我们在全岛各地主办了一系列活动和展览，纪念这个历史里程碑。我们在福康宁中心举行《开埠200年》展览，吸引了75万名来自不同年龄、不同背景的访客参观，其中一些访客还参观不只一次。我们的岛国几个世纪以来经历了巨大的变化，就连我们一生中所见证的进展都已十分显著。展览将这一切生动地重现在我们眼前，深深触动我们的心弦。

重述这段历史不仅加深了我们对过去的集体认识，还拉近了我们彼此之间的距离，也让我们对共同未来更具信心。我们祖先的原籍国都各自拥有古老的文明。新加坡的历史虽不如这些古文明来得悠久，不过，开埠200周年纪念使我们坚信，新加坡将拥有光明的未来。

新加坡开埠200周年纪念也让我们从另一个角度看待全球与本地时事。过去200年来，我们经历不少起伏，包括暴乱、战争、经济萧条和金融危机。如今，世界前景再次充满不确定性。美国和中国之间发生了摩擦，两国近日签署的贸易协议虽然稍微缓解了紧张局势，但无法解决根本分歧。

同时，全球许多社会，如近期的香港、智利和法国，都出现紧张局势。尽管这些地区的经济都取得增长，当地人民仍然感到焦虑、沮丧和懊恼。他们为住房和工作等基本生活所需感到担忧，更因为经济成果没有公平分享、收入差距不断扩大，感到愤怒。不少人对经济和政治体制失去信心，并对未来感到悲观，进而导致本土主义和沙文主义高涨，宗派冲突加剧，全球化退潮似乎处处可见。

新加坡人担心国际动态，也关注本地课题。不过，我们不能只把视线锁定国内，而是应该保持开放，与世界连接。国际化让新加坡受益良多，我们如果将目光限制于国内范围，是无法生存的。所幸我们过去几十年来致力改善人民的生活，因此我们的情况比多数国家来得好。不仅如此，我们年复一年仍然稳步前进。

我们继续改良教育体系，降低学前教育费用，并提升其素质，让每个孩子都有良好的人生起跑点。我们调整小六会考计分制，减轻学生的压力，还开辟更多途径，让学生在中学毕业后继续深造，帮助每名学生充分发挥潜力。年轻国人踏入职场时，“技能创前程”计划也会支持他们终身学习。

在住房方面，我们为首次购屋者提供更多援助，帮助更多年轻家庭拥有自己的安乐窝。比达达利新镇的首批居民已陆续迁入新居，登加新镇的预购组屋单位也已开放供购屋者选购。同时，建屋发展局的翻新工程节奏不断、有序进行。我们不断为广大组屋区注入新活力，确保每个市镇更宜居，并拥有活跃的社区和现代化的设施。

至于医疗保健，我们通过建国一代配套和立国一代配套减轻年长国人的医药负担，并向他们致敬。我们也正在兴建新的医疗保健设施，大幅扩充规模。盛港综合医院和社区医院已经投入运作，欧南社区医院也已开始接收病患。新加坡中央医院、陈笃生医院和新加坡国立大学医学组织的院区也都在进行重建、扩建。

在交通方面，我们付出许多努力，大大改善了地铁服务。目前，我国地铁网络整体可靠度已居世界前列，列车平均每行驶超过100万公里才发生延误。与此同时，我们将继续兴建更多的地铁线和延长线。汤申-东海岸线第一阶段将在下个月通车。我们不久前决定跨岛线将穿过中央集水地带自然保护区地底深处。还有，我们引以为豪的星耀樟宜也在今年开幕了。

与此同时，我们也关注对我们构成直接影响的风险和压力。全球经济放缓已经影响了我国。我国经济今年虽然没有陷入衰退，继续取得增长，但增长步伐却没有我们希望的那么强劲。我们将通过来临的财政预算案支持企业提高生产力和培养新能力，并协助工友，尤其是中途转换跑道的专业人员、经理、执行员与技师（PMET），接受再培训、掌握新技能、找到新的工作，保持受雇能力。我们还会帮助国人应付生活费，并加强社会安全网，为低收入家庭、年长者和弱势群体提供生活保障。

这些都是改善国人生活的实际措施。但我们从历史得到的启示是，我们不仅要处理好民生课题，长远来说，更必须培养我国社会的精神特质。我们的目标是在这个岛国建立公平公正的社会，让国人都能享受到经济繁荣的果实，让人性光辉得以绽放，让每名国人有机会提升自己，追逐梦想。我们要建设的是不分种族、言语或宗教，人人平等的社会。我们将扶持最需要帮助的群体，不让任何人因为无法克服人生的波折而被抛在后头。在这里，每一代人不断地设想未来，让下一代能拥有更多机遇，从而书写更精彩的故事，打造更美好的新加坡。

这些优良的价值观和理念，使我们的先辈决心留在新加坡扎根，而不是回归原籍国。这些价值观赋予我们熬过艰难的日据时期的毅力；赋予我们争取自主和独立的勇气；也赋予我们建设一个新国家的坚定意志。这些价值观将促使我们团结一致，逆流而上。

在这动荡不安的世界，没几个社会能够追求如此崇高的理念，更别说付诸行动。但在新加坡，基于几代人的艰苦奋斗，我们完全有可能立志遵循这些价值观，实现我们的愿景。

当然，没有人能保证我们会取得成功。在新加坡的历史上，从来就没有这种保证。我们必须一如既往，凭胆识和决心向前跨出每一步。但是，只要我们齐心协力，不断努力，我坚信新加坡能够继续在世界舞台上发光发亮。

我们的家园新加坡，塑造我们的人生，也孕育我们的未来。让我们竭尽所能，群策群力，让它更加美好。

祝大家新年快乐！