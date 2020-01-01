电板车禁令宽限期已过 陆交局人员全岛巡逻利达广场3人被开罚单

（早报讯）电动踏板车人行道禁令的两个月宽限期已过，今天起违例者将会受到法律制裁。陆路交通管理局今早出动活跃通勤执法人员在全岛各处巡逻。据《联合晚报》了解，他们今早在利达广场向三名在人行道骑行的电动踏板车用户和摩托车骑士开出罚单。陆交局早前强调，从今天1月1日起，当局会对执意在人行道骑行的违例用户采取零容忍态度。违例者可被罚款最高2000元或坐牢三个月，或两者兼施。记者今天中午12时10分左右在盛港勘宝坊（Compass One）正门附近，发现一组六人陆交局活跃通勤执法人员在该处巡逻和取缔违例者。有几个在人行道和草坪上违规停车的摩托车骑士和电动脚踏车骑士被执法人员给予口头警告。据了解，他们的小组从利达广场过来，早上在那里抓到一名电动踏板车骑士和两名摩托车骑士违例在人行道骑行，并向他们开出了罚单。记者今早截至中午12时30分也分别在大巴窑、宏茂桥和盛港三地实地观察。所遇到的送餐人员大部分已经转骑摩托车、电动脚踏车、或脚踏车。不过有记者依然在宏茂桥一带目击一名送餐人员骑着电动踏板车在人行道骑行。政府从去年11月5日起禁止电板车骑上人行道，但陆交局给予两个月的罚款宽限期，让公众有足够时间适应新禁令。陆路交通管理局在上个月共向违例骑行者发出超过6000个警告，比去年11月的3444个警告多出近一倍。陆交局昨天答复《联合早报》询问时指出，截至昨天（12月31日）中午，当局已收到近3万份销毁电板车的申请。注册的电板车数量，也从原本的10万辆，减至目前的7万5000辆。