女婴迟一周出生变元旦宝宝

（早报讯）三名元旦宝宝争在开年首三秒出生，零时零分零秒的宝宝迟了一周出生，但抢先在2020年报到。 这三名宝宝分别在安微尼亚山医院和新加坡国立大学医院出生。 今天（1月1日）零时零分零秒出生的女宝宝林瑞恩是林隽永（30岁，教师）和陆欣恬（27岁，教师）的第一个孩子，她在安微尼亚山医院出生时重三公斤。林隽永说：“我和太太在取名字时，第一个想到的字是‘恩’因为我们希望孩子长大后能学会感恩。” 陆欣恬透露，她原本的预产期是在圣诞节前后，但孩子迟迟没出生，一直到昨天傍晚羊水破了后才入院。她说：“我们没预料到孩子会这么刚好在新年出生，一切都是巧合。” 她指出，未来她和丈夫希望能有多一个孩子陪伴大女儿，现在最希望的就是孩子能健康长大。 国大医院今天凌晨的两个元旦宝宝分别在零时零分一秒和零时零分两秒出生。 在开年第一秒出生的维都（Vidhyut s/o Jeganathan）是巴布（29岁，设计工程师）和维舒（25岁，家庭主妇）的第二胎，两个孩子都是男生。在本地服完兵役后入籍的巴布笑说：“现在又有多两个人可以服兵役了。”他指出，维都在印地语中有才华、辉煌之意。他说：“我希望孩子长大后能成为对家人、所爱之人真诚的人。” 维舒透露，她原本的预产期在1月2日，但昨天早上开始阵痛，一直到凌晨时分才生下孩子。