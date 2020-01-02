地铁南北和东西线更新及提升工程斥资超过25亿元

（早报讯）花在地铁南北和东西线的多项更新及提升工程将斥资超过25亿元。基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早走访武吉巴督站时透露上述数目，并指这项长达多年的工程已进入第二阶段，工程进度也良好。南北和东西线是我国最老旧两条地铁线，陆路交通管理局自2013年起为这两条线展开六项核心工程，提升或更换陈旧设备。团队已经完成更换轨枕、供电轨和提升列车信号系统等三个核心系统，下来还须完成三项更新工程，包括彻底更换整套供电系统、轨道电路及第一代列车。其中，去年10月展开的供电系统更新及提升工程已完成约四成。许文远指出，这项工程是剩余三项工程中“难度最高的”。这包括更换1300公里长的电缆、250公里长的光纤电缆、206个电源变压器、172个电源箱（switchboards）以及171个电力站的设备。截至上个月，工程团队已安装超过110公里长的电缆，称为64P的接触电压保护系统也全部更换成新的电压限制装置（Voltage Limiting Device）。这些设在所有南北和东西线地铁站的装置，可确保地铁线的运作不会因部分网络出现跳电事故而受影响。另外两项工程也如火如荼进行中，其中轨道电力更新工程已完成约四分之一。南北和东西线新添购的6 6列新列车则预计会在明年陆续运抵我国。