同居情侣起争执男方闹跳楼 2人被捕

（早报讯）红山租赁组屋闹剧！同居情侣疑醉酒起争执，男友气极反锁家门闹跳楼两小时，事后双双被捕。这起事件发生于昨晚9时，地点是惹兰红山第3座组屋的一间11楼租赁组屋单位。一名不愿具名的邻居透露，被捕的是一对50多岁情侣，在这里居住也差不多10年之久。他指出，两人几乎每日酗酒，有时甚至从早上喝到晚上，常常是喝醉后就开始吵架。“那女的是清洁工，男的则无业，女方有时语气不佳就会惹怒男友，她还曾申诉男友会对她施暴。”他说，两人已非首次闹事，早在数个月前就曾发生类似事件，当时也惊动警方到场。记者昨晚接获情报后赶往现场，有街坊表示，两人原本在窗户旁吵架，还时不时探出头。他也听见那男的对女的喊话，说“要跳一起跳”等话语，之后就静悄悄，单位的灯也一直没开。据观察，民防部队在场设置安全气垫，同时也有多名警员严阵以待。双方在僵持两小后，由灾难拯救队（DART）人员从楼上撒网，再迅速跳入事发单位，成功结束这场闹剧。民防部队发言人受询时证实，当局在昨晚9时接获通报后赶往现场，到场后设置安全气垫，作为预防措施也派遣了灾难拯救队。警方在受询时指出，一名55岁的男子涉嫌使用刑事武力阻吓公务人员执行职务而被捕。此外，一名52岁妇女也涉嫌吸食受管制药物被捕，调查正在进行中。