电动脚车凌晨充电 突‘噼啪’响起火烧

（早报讯）电动代步工具引发火患又一起！勿洛北组屋凌晨发生火患，一辆充电中的电动脚踏车传出一连串“噼啪”声响，送餐员出门查看时，突然冒出一团火，吓得他和邻居赶紧灭火。这起事故发生在今天凌晨2时45分左右，地点是勿洛北2道第409座组屋九楼的一个单位。记者今早走访事发单位时，一名叫罗斯兰（45岁）的男子正用黑色塑料盖把烧得焦黑的电动脚踏车用盖上，他的旁边还停放另一辆完好的电动脚踏车。罗斯兰说，他和同是送餐员的弟弟（30岁），以及六旬父母同住上述单位，烧起来的电动脚踏车是弟弟的。“我的电动脚踏车大约在一年多前买的，弟弟的是在四个月前购入，我们每天都骑着它送餐。”罗斯兰说，事发时他还没回家，听弟弟绘述，当时电动脚踏车放在走廊上，连接屋内插座充电中。 “弟弟在屋内听见外头传来噼噼啪啪的声音，出去查看时，电动脚踏车瞬间就烧起来了。”他说，弟弟见状吓得立即转头回屋内拿桶装水灌救，隔壁邻居听到声响后，也拿着灭火器出来帮忙灭火，也有其他居民拨电民防部队求救，所幸火势很快就控制下来，没有波及其他物品及住家单位。民防部队受询时证实接获通报，民防人员用两支水柱扑灭火势，事故没有造成伤亡。初步调查显示，火势源头是一辆充电中的电动脚踏车。