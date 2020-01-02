（早报讯）“群策群力，共创未来”运动推行半年来取得良好成果，政府会继续加强现有的合作项目，包括让社会及家庭发展部和教育部联手合作，结合社区资源的力量，让低收入家庭获得更针对性和全方位的支援，重点解决弱势孩童和青少年长期缺课的问题。总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮，以及社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞，上周代表第四代领导班子，就“群策群力，共创未来”（Singapore Together）运动的进展，接受媒体访问时，透露上述消息。这项运动半年前由副总理兼财政部长王瑞杰领导的人民行动党第四代团队发起。过去几个月，“群策群力，共创未来”一系列对话活动，已催生多项政府同国人携手拟定的计划。两位部长指出，以第四代领导班子为核心的政府与人民之间的互动关系正在蜕变。政府要推动民间合作不再只是拨款给各个组织，而是也扮演起协调者的角色。 与此同时，政府正在扩大与民间的合作和联系，目前，本地有超过27万名义工为不同领域的志愿项目献力，包括医疗、体育和教育等。此外，有鉴于有不少民众期望各政府部门和社区之间能更紧密合作，政府也会加强现有计划之间的协调。英兰妮说，不少社会服务机构向政府反馈，本地不乏针对弱势群体的援助项目，但关键是各单位之间须有效地协调，以发挥更好的效应，政府已加强这方面的工作，教育部与社会及家庭发展部下来也促进跨部门工作小组“提升”（UPLIFT），以及社会及家庭发展部去年以推出的“社区联系站”（ComLink）之间的合作，进一步加强针对弱势群体的社会安全网。合作细节近期公布。