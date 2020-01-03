骑脚踏车遭撞脑出血 老汉女儿寻目击者

（早报讯）73岁老汉圣诞节骑脚踏车外出到超市买东西，半途被一辆黑色汽车撞到脑出血，情况一度危急，在鬼门关徘徊好几回。女儿要找目击者，还原车祸真相。

老汉黄瑞龙的女儿黄雯朱（41岁）前天（30日）在面簿上传贴文表示，去年圣诞节晚上7时20分左右，骑着脚车过马路的父亲于蔡厝港1道与蔡厝港3道的交界处，被一辆汽车撞倒，受伤送院。

她在接受《联合晚报》访问时说，父亲当天骑脚踏车出门到金光坊（Sunshine Place Shopping Centre）买东西，结果不知何故在交界处被一辆右转的黑色车子撞上，在重护病房接受治疗一周，生命一度垂危，目前情况仍不乐观。

“父亲后脑受重创，有内出血的情况，他也无法转动头部与脖子，也无法言语，甚至不能吞咽。”

黄雯朱说，父亲年事已高，不适合进行大手术，如今还躺在病床上，时而清醒时而昏迷。据她提供的照片，老翁的后脑缝了五针，颈部也有多处淤青和伤口。

她告诉记者，家属曾回到事故地点询问有关车祸的详情，但都到现在仍不清楚事发原因及过程，希望有目击者能站出来提供有讯息。

“听说当时有三辆车的车主停下帮助父亲，我们很感激他们，若有任何车主的行车记录仪拍下过程，希望他们能联络交警协助调查。”

警方受询时也证实这起涉及汽车与脚踏车骑士的车祸，一名73岁的脚踏车骑士在清醒情况下送往国大医院。

调查正在进行中。