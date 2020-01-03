进口价虽微升 金桔树不涨价

（早报讯）雨季收成差，春节脚步快。金桔树进口价每株微升两三元，商家吸收成本，保持竞争优势，一株不到20元就买得到。

寓意大吉大利、吉祥富贵的金桔树每逢新年都深受欢迎，记者日前走访汤申路一带，这里有多达10家花卉供应商、经销商和零售商，其中就有多达8家售卖金桔树。

夏威夷园艺（Hawaii Landscape）老板娘徐丽莲说，他们今年进口的金桔树有约50％来自中国，约30％来自马来西亚，其余则来自本地和荷兰等其他地区，品种多达五六种，其中四季金桔树最受本地买家青睐。

她说，今年马来西亚的金桔树出口商面临豪雨和种植人员减少，导致收成欠佳。中国金桔树虽不受气候影响，需求上涨却导致价格同比微升两三元，但徐丽莲决定吸收成本，价格保持在35元至888元之间。

她指出，经济不景气再加上春节脚步太快，销售多少会受影响，虽然整体进口量和去年不相上下，但她在采购策略上更加谨慎，去年销售欠佳的小型金桔盆栽，今年就少进口约10％。

小盆金桔树19元8角

集美花卉（JM Flower）市场经理黄珍妮也说，本地大部分金桔树源自马来西亚和中国，热销金桔树品种包括朱砂桔、四季桔和龙胆，本地家庭更青睐10寸和20寸的金桔树，而小盆的金桔树每盆只要19元8角。

她透露，今年金桔树的进口价同比微升5％至8％，不过为了保持品质和价格优势，他们与多个进口商合作，仔细比较货源以及汇率因素，通过微调和吸收部分成本，让今年的金桔树价格保持不变，采购量也与去年持平。