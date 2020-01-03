巴士撞灯柱玻璃爆 女乘客被割伤

（早报讯）在施工中的T字形路口右转，双层巴士底层右侧两片大玻璃擦撞灯柱爆裂，车上阿嫂闪避不及，被碎玻璃割伤。

事件发生在昨天（2日）下午4时47分，地点是汤申路（Thompson Road）和马里士他路（Balestier Road）交界处。

居民迪瓦里（47岁，会计师）告诉《联合晚报》，他在下午4时30分左右到家，不久后就听到“砰”的一声巨响。

他说：“我原本不以为意，但过后听到楼下传来一阵吵杂声，往外一看，才看到一辆双层巴士停在巴士站，感觉出事了。”

在好奇心的驱使下，迪瓦里下楼看究竟，才发现原来是巴士右边车身受损，两片大玻璃已经爆裂。

“我听人说，巴士事发前从汤申路右转进入马里士他路，转弯时不知何故撞上路中央的灯柱，才导致车身损坏和玻璃爆裂。”

另一名在附近工作的陈先生（27岁，服务员）说，现场事后来了一辆救护车，救护人员跟一名印族妇女交谈，后者相信受了伤。

“巴士上当时没有很多人，据我了解，受伤的因对妇女当时坐在爆裂玻璃附近，相信被碎玻璃割伤，伤势并不严重。”

当《联合晚报》记者抵达现场时，交警和巴士公司员工到已到场进行调查，并协助清理巴士。

据观察，巴士车长在巴士站接受警方问话，看起来并无大碍。据了解，妇女伤势轻微，她让救护人员检查伤势，但拒绝入院。

警方受询时表示接到报案，调查仍在进行中。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时表示，没有人因这起事故送院，公司也正在调查此事。