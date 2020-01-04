6700名低收入家庭的儿童下来三年可获免费编码课程

（早报讯）资讯通信媒体发展局和美国科技公司谷歌共同出资200万元扩大社区编码计划，在下来三年为多达6700名低收入家庭的儿童提供免费编码课程，协助他们为数码未来做好准备。

谷歌在2017年推出这项“Code in the Community”（简称CITC）计划，通过与编码培训公司Saturday Kids和21C Girls以及四个自助团体合作，协助低收入家庭的儿童掌握基本编码技能，至今已有2300名儿童从中获益。

谷歌和资媒局今早宣布各投入100万元扩大这项计划，到了2022年让多达6700名儿童学习编码。

副总理兼财政部长王瑞杰今早致辞时指出，随着我国迈向智慧国愿景，政府将协助每个国人和企业不论背景，都能够采用科技改善生活和把握机会，而这需从小开始培养。

他说：“一个智慧国不只是拥有5G网络、人工智能或无人驾驶车辆。成为智慧国的核心在于整个社区共同合作，以确保没有人，不论年龄或背景，会因为科技而被抛在后头。”

从今年起，年龄介于八岁至12岁的学生可报读编程软件Scratch的课程，13岁至16岁的学生则可报读编码语言Python的课程。

该计划将提供初级的基础课程，以及高级的应用课程，每个课程将长达16小时，并分成八个星期进行。

首轮的CITC课程将从今年2月1日进行至3月22日，有兴趣的学生可上网至https://www.codeinthecommunity.com报名，报名将在本月14日截止。