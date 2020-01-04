好心扶跌倒男子 客工反遭围殴

（早报讯）好心没好报！30岁男子走向玛莎拉蒂跑车时突然跌倒，客工好心上前问候，结果反被男子和一名朋友拳打脚踢，客工莫名其妙被打，高举双手“投降”，两人还是拳如雨下继续打！

30岁男子和友人在大街耍流氓，昨天分别面对一项蓄意伤人案，认罪后各罚2000元。

两名被告分别是德维（32岁）和蔡艾翁（30岁），两人在去年5月25日凌晨2时45分，在武吉士一带的巴厘巷（Bali Lane）攻击一名客工。

案情显示，蔡艾翁事发前正朝一辆停在路旁的紫色玛莎拉蒂走去，半途不知何故跌倒。附近一名客工见状，好心上前关心被告，问了一句“你还好吗？”，跟着上前打算把对方扶起。

蔡艾翁这时不知何故发怒，在一旁的友人德维见状也上前参一脚，两人对着客工破口大骂，挥拳打他脸。

客工无端端被打，当场吓得高举双手，但两人还是继续耍狠，一把将客工推进路旁草丛，再来一轮拳打脚踢，甚至在客工勉强站起来时，把他打趴在地上。

一名目击者见状赶紧拍下视频存证，报警处理。根据他的绘述，客工看到有人跌倒，好心上前帮忙，结果被两人暴打，直到另一名文身汉发现有人拍视频后才上前拉开双方，结束闹剧。

据了解，玛莎拉蒂跑车是德维顾客的车，两人当时朝车子方向走去，结果因为跌倒而引发了动粗事件。

有关视频事后在网上广泛传开，引起热议。网民纷纷指责被告不懂得感激，把好心人打成这样。有网民表示，被告或许因为跌倒被撞见感觉很糗，才恼羞成怒打客工泄愤。

打人后感到很懊悔，两名被告已向受害者道歉。

律师代两名被告求情时表示，两名被告都对受害者感到抱歉，事后已向客工道歉。

律师也指，德维从事行销事业，育有两个孩子，妻子目前怀第三胎，他事发时听到骚动声，一心想帮朋友，才会拳打对方。

蔡艾翁则从事餐饮业，他在父亲过世后撑起一头家，照顾母亲和仍在读书的弟弟。这是他第一次犯法，他承诺不会再犯，恳请法官轻判。

控方指，德维曾犯下公共滋扰罪，此次是两人联手攻击一人，且攻击对方脆弱的部位，因而吁请法官严惩两名被告。（人名译音）